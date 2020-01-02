العريبي يتهم حكومة الوفاق بنقل جماعات مسلحة بين مطاري إسطنبول ومعيتيقة

اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبي، حكومة الوفاق بنقل جماعات مسلحة من إسطنبول إلى الأراضي الليبية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
للقتال إلى جانب كتائب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في طرابلس.
أكد العريبي- في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث"، اليوم /الخميس/- وجود رحلات غير مجدولة لشركات طيران الأفريقية والليبية؛ لنقل الجماعات المسلحة بين مطاري إسطنبول ومعيتيقة؛
مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، وذلك عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.
ومن جانبها، كشفت مصادر إعلامية أن شركة الخطوط الجوية الليبية والأفريقية التي يمتلكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بالفعل بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف
كما أكدت مصادر بالمطار هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الليبي الأسبوع الماضي.
كان المتحدث الليبي، حاتم العريبي، اتهم في وقت سابق السراج بعدم الرغبة في أي مبادرات من شأنها حل الوضع السياسي في ليبيا، وأي مبادرات لا يكون هو شخصيًا لاعبًا أساسيًا فيها.
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