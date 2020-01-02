إستراليا تدعو السياح لمغادرة السواحل الجنوبية بسبب حرائق الغابات

حثت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز الإسترالية السياح الموجودين على طول السواحل الجنوبية للولاية على مغادرة المنطقة في غضون 24 ساعة، خشية تردي الأحوال الجوية التي تسببت في نشوبحرائق الغابات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
للمرة الثالثة اعتبارًا من صباح غدٍ الجمعة قبل التردي المتوقع للطقس يوم السبت المقبل.
ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تعلن الولاية حالة الطوارئ
تسببت حرائق الغابات في مصرع 18 شخصًا على الأقل، وتدمير 1200 منزل، وحوالي 5 ملايين هكتار من الأراضي في جميع أنحاء البلاد منذ سبتمبر الماضي.
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