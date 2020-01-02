ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 16 قتيلًا

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة جاكرتا إلى 16 قتيلًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية أن الأمطار الغزيرة التي بدأت

بعد ظهر الأول من أمس الثلاثاء تسببت أيضًا في إغراق ثماني قرى في منطقة سيلوما في بنجكولو.



وأسفرت مياه الفيضانات عن انقطاع الكهرباء في مئات المناطق بجميع أرجاء العاصمة جاكرتا،

بالإضافة إلى إغلاق بعض خطوط القطارات وأحد المطارات في العاصمة.



وكانت وزارة النقل الإندونيسية قد ألغت الرحلات الجوية في مطار "حليم بردانا كوسوما" الخاص بالطائرات التجارية والعسكرية بسبب تراكم مياه الفيضانات على مدارجها، مشيرة إلى أنه تم نقل العديد من الرحلات الجوية إلى مطار "سوكارنو هاتا" الدولي في العاصمة جاكرتا.

