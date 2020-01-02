مقتل رئيس الأركان و7 عسكريين في تحطم طائرة بتايوان

قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية الخميس، وفق وزارة الدفاع.

ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينج حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

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وكان شين (62 عاماً) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.