اليابان تصعّد الإجراءات القضائية بحق كارلوس غصن.. وهذا أولها

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن مصادر أن محكمة دائرة طوكيو قررت إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن، وستتم مصادرة الكفالة المالية ومقدارها نحو 13.8 مليون دولار. كما سيتم احتجاز غصن في مركز اعتقال في حالة عودته إلى اليابان.

وبحسب موقع الهيئة، طلب ممثلو مكتب الادعاء العام في طوكيو إبطال قرار الإفراج عنه بعد إصدار غصن بيانا يقول إنه في لبنان.

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وقال غصن في بيان صدر من قبل ممثله الصحفي في نيويورك إنه “لم يعد رهينة لنظام القضاء الياباني الفاسد حيث يُفترض الذنب ويسود التمييز وتُرفض فيه حقوق الإنسان الأساسية”.

وسمحت المحكمة بالإفراج عن غصن بكفالة في نيسان عام 2019 ولكن ضمن شروط من بينها حظر سفره للخارج.