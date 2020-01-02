كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنصلية الأمريكية في المكسيك تحذر الموظفين من معارك بالأسلحة النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت القنصلية الأمريكية في مدينة نويفو لاريدو الحدودية في المكسيك، يوم الأربعاء، من معارك بالأسلحة النارية وحثت موظفي الحكومة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقالت وسائل إعلام، إن معارك بالأسلحة النارية قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع في المدينة الشمالية المتاخمة لمدينة لاريدو في تكساس. وهي واحدة من المدن المكسيكية حيث أرسلت الحكومة الأمريكية طالبي اللجوء للانتظار عند البت في قضاياهم.

وأَضافت في منشور على موقع "تويتر": "تلقت القنصلية تقارير عن اشتباكات متعددة في جميع أنحاء مدينة نويفو لاريدو. نحن ننصح موظفو الحكومة بالحماية في المكان".

على تويتر، أبلغ المستخدمون المزعومون من لاريدو أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار من المدينة المكسيكية المجاورة.

في أحد تدوينات "تويتر" في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ألقى فرانسيسكو كابيزا دي فاكا، حاكم ولاية تاماوليباس، مقر ولاية نويفو لاريدو، باللوم في الهجمات على كارتل الشمال الشرقي.

وكتب: "بعد الهجمات الجبانة على كارتل الشمال الشرقي في نويفو لاريدو، لن تخذل حكومة تاماوليباس حارسها وستواصل العمل بقوة ضد المجرمين".

اشتد التوتر على الكارتلات في نوفمبر عندما ذبح أعضاء يشتبه في أنهم أعضاء في الكارتل ثلاث نساء وستة أطفال من أصل مكسيكي أمريكي في شمال المكسيك.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصنيف الجماعات على أنها منظمات إرهابية رداً على سلسلة من الانتهاكات الأمنية الدموية التي تسبب بها مسلحون من الكارتل.

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وعلى صعيد آخر، قالت السلطات المكسيكية، يوم الاربعاء، إن 16 سجيناً قتلوا وجرح خمسة في معركة بالسجن في ولاية زاكاتيكاس بشمال المكسيك، في واحدة من أسوأ حوادث العنف في نظام العقوبات في البلاد، منذ تولي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السلطة.

وقالت حكومة الولاية في بيان مساء يوم الثلاثاء الماضي، بالتوقيت المحلي في المركز الإقليمي لإعادة الدمج الاجتماعي في بلدة سينيجويلاس، الواقعة على الجهة الغربية من عاصمة الولاية زاكاتيكاس، وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن النزاع نشأ بسبب لعبة كرة قدم.

ولم تعلق وزارة الأمن العام بالولاية على سبب القتال، لكنها قالت في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن الوضع في السجن تحت السيطرة، مضيفة أنها تعمل على الإفصاح عن أسماء السجناء الذين قتلوا.

وبعد القتال، قُبض على أحد النزيلين بسلاح ناري، وعُثر على ثلاثة مسدسات أخرى في السجن، فضلًا عن سكاكين مختلفة، ووفقًا للبيان، بدأت الحكومة تحقيقًا لتحديد المسؤولين عن القتال وكيف دخلت الأسلحة السجن.

وقالت الحكومة، إنه سيتم تعزيز الأمن في سجون الولاية بعد القتال، كما مثل هذا الحادث أحدث ضربة لسجل المسار الأمني لوبيز أوبرادور، الذي تولى السلطة في ديسمبر 2018 متعهدا بخفض مستويات العنف القياسية.

وبدلًا من ذلك، كانت المكسيك في عام 2019 على المسار الصحيح لتجاوز إجمالي جرائم القتل في العام السابق، وفقًا لأحدث البيانات، وعانت السجون المكسيكية منذ فترة طويلة من العنف.

وفي عام 2017، قُتل ما لا يقل عن 28 سجينًا عندما اندلعت معركة وحشية في أحد السجون في منتجع أكابولكو المكسيكي المطل على المحيط الهادئ.