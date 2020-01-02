كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرش جماعي بفتاة في العاصمة السودانية الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب ثلاث فتيات بجروح متفاوتة في حادث تحرش نفذته مجموعة تحمل السلاح الأبيض في ساحة الحرية بالعاصمة السودانية الخرطوم ليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، في بيان لها، إن احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية وعيد الاستقلال في مختلف أنحاء ولاية الخرطوم تم "بصورة هادئة... عدا بعض الأعمال بساحة الحرية في الخرطوم حيث حاولت مجموعة من المتفلتين يحملون الأسلحة البيضاء التحرش والاعتداء على خمس من الفتيات.. أصيبت ثلاث منهن بجروح متفاوتة".

وتصدت قوات الشرطة وعددا مقدرا من المواطنين، للمتفلتين، الذين شرعوا في الاعتداء على أنحاء ولاية الخرطوم ، مما اضطر عناصر الأمن للتصدي لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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وأسعفت الشرطة المصابات إلى مستشفيات قريبة، وأشارت إلى رصد حوادث اعتداء على مواطنين بالمنطقة المحيطة بساحة الحرية تم التعامل معها.

وأكدت الشرطة أن الاحتفالات بالميادين والصالات والشوارع الرئيسية مضت بصورة جيدة، دون مساس المحتفلين بحقوق الآخرين، حتى الساعات الأولى من الصباح.