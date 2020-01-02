كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل رئيس الأركان التايواني في حادث تحطم مروحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الخميس، في خبر عاجل لها، بمقتل رئيس الأركان التايواني في حادث تحطم مروحية.

وأعلنت وزارة الدفاع في تايوان، فقدان الاتصال بمروحية عسكرية تقل مسؤولين عسكريين بارزين، بعد أن هبطت اضطراريًا في شمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان لها، إن مهمة إنقاذ جارية لـ 13 شخصا كانوا على متن المروحية، مشيرة إلى أن قائد القوات الجوية ورئيس الأركان العامة الجنرال شين يي مينغ من ضمن ركاب المروحية.

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وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن بعض الأشخاص مازالوا على قيد الحياة، وتم إرسال فريق لإنقاذ من كانواعلى متن المروحية العسكرية.

وهبطت المروحية العسكرية اضطراريًا، في حوالي الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي، بإحدى المناطق الجبلية بالقرب من مدينة إيلان.