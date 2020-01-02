أرسنال يعيد البسمة لوجوه عشاقه بفوزه على مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعاد نادي أرسنال البسمة إلى وجوه مشجعيه في مباراته الأولى بالعام الجديد، بعد أن عاد إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة العريقة، الليلة الماضية.

وبلغ رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تسعة تعادلات وست هزائم، 27 نقطة، ليرتقي إلى المركز العاشر في ترتيب المسابقة، بعدما كان يتواجد في المركز الثالث عشر.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، مقابل ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات، عند 31 نقطة في المركز الخامس، لتتلقى آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ضربة مؤلمة.

وافتتح الإيفواري نيكولاس بيبي التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثامنة، فيما تكفل اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس بتسجيل الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 42، ليحقق الفريق الملقب بـ(المدفعجية) انتصاره الأول في البطولة تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي تولى تدريب الفريق في 20 ديسمبر الماضي.

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وسُجل آخر انتصار لأرسنال في البطولة يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما تغلب 3/ 1 على مضيفه ويستهام في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.

ويعد هذا الفوز هو الأول لأرسنال في البطولة على ملعبه في العاصمة البريطانية، لندن، منذ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما فاز 1 - صفر على بورنموث في المرحلة الثامنة للبطولة.