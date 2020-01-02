شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. استمرار تشييع قتلى المليشيا بإب مع استمرار خسائرها بالضالع والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي، تواصل، تشييع عدد من قتلاها الذين تخسرهم في الضالع.

ويأتي هذا في ظل خسائر بشرية فادحة في مختلف الجبهات القتالية ومنها الضالع. Advertisements وأوضحت المصادر، بأن من بين صرعى المليشيا الحوثية، الصريع محمد حسين السواري من أبناء مديرية حبيش. وكان السواري لقي حتفه بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بجبهة الفاخر، بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

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