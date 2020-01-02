زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق إيران

الخميس 2 يناير 2020

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر شمال شرق إيران، الخميس.



وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الزلزال ضرب بلدة سنجان على عمق 8 كيلومترات، وتقع البلدة التي يقطنها 10 آلاف شخص قرب الحدود مع أفغانستان.

وأوضح التلفزيون أنه لم ترد على الفور أنباء عن حدوث أضرار.

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وضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق إيران، الأربعاء.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة راور بمحافظة كرمان، الواقعة جنوب شرقي إيران.

وكان زلزال قوته 5.4 درجة ضرب جنوب إيران، الإثنين، قرب ميناء بندر عباس الذي يضم مصفاة رئيسية للنفط، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار بالمنشآت النفطية