شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شمال شرقي إيران والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات شمال شرقي إيران اليوم. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

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