شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: مقتل رئيس الأركان و7 عسكريين في تحطم مروحية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت تايوان مقتل رئيس الأركان وسبعة عسكريين في حادث تحطم طائرة اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في رسالة نصية إن رئيس الأركان "شين يي مينج" وبرفقته مسؤولين آخرين كانوا في طريقهم للمشاركة في اجتماع تنسيقي للتحضير لتأمين احتفالات العام القمري الجديد عندما اضطرت المروحية التي كانوا على متنها، وهي من طراز "يو إتش60- إم بلاك هوك"، إلى القيام بهبوط اضطراري في منطقة جبلية بمدينة "نيو تايبيه سيتي".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة أن المروحية كانت تقل 13 شخصا، تم إنقاذ خمسة منهم.