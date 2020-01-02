مقتل 11 من طالبان في عمليات للجيش شمالي أفغانستان

عناصر من الجيش الأفغاني خلال عمليات في فرياب - أرشيفية

قتل ما لا يقل عن 11 من عناصر حركة طالبان وأصيب 13 آخرون، خلال عمليات للجيش الأفغاني بولاية فرياب شمالي البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان الخميس، أن الجيش قام بتنفيذ غارات جوية وعمليات برية بمنطقتي "بشراج والمار" في ولاية فرياب شمالي أفغانستان.

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وأوضح البيان أن العمليات العسكرية ضد طالبان أسفرت عن مقتل جنديين اثنين من الجيش الأفغاني.

وكان الجيش الأفغاني أعلن، أمس الأربعاء، مقتل 19 عنصرا من حركة طالبان، في هجمات شمالي البلاد.



ويشن الجيش الأفغاني هجمات مستمرة ضد حركة "طالبان" التي كثفت من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق للمشاركة في الحكومة المقبلة.

