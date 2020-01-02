زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر شمال شرق إيران، الخميس.



وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الزلزال ضرب بلدة سنجان على عمق 8 كيلومترات، وتقع البلدة التي يقطنها 10 آلاف شخص قرب الحدود مع أفغانستان.

Advertisements

وأوضح التلفزيون أنه لم ترد على الفور أنباء عن حدوث أضرار.

وضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق إيران، الأربعاء.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة راور بمحافظة كرمان، الواقعة جنوب شرقي إيران.

وكان زلزال قوته 5.4 درجة ضرب جنوب إيران، الإثنين، قرب ميناء بندر عباس الذي يضم مصفاة رئيسية للنفط، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار بالمنشآت النفطية