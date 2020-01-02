شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل رئيس الأركان التايواني إثر تحطم مروحيته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قتل رئيس الأركان التايواني اليوم الخميس، كانون الثاني 02، 2020، في حادث تحطم طائرة.

Advertisements وقالت مصادر إعلامية إن رئيس الأركان التايواني لقي مصرعه بعد تحطم مروحيته. وذكرت المصادر أن الحادث وقع في منطقة جبيلة بتايوان على حدود تايبيه.

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