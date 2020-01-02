تركيا سلمت السلطة الفلسطينية الأرشيف العثماني لتفنيد أكاذيب إسرائيل

أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" الى إن "​تركيا​ زودت ​السلطة الفلسطينية​ بأرشيف عثماني يثبت ملكية ​الفلسطينيين​ للأراضي التي تحتلها ​إسرائيل​، لاسيما في ​القدس​ و​الضفة الغربية​".

ولفتت الصحيفة الى أن "​السلطات التركية​، قامت في عهد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بتسليم السلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917".

وكشف ​تقرير​ الصحيفة، أن "المحامين الفلسطينيين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني، للطعن في "امتلاك" إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء ​فلسطين المحتلة​، وخاصة في القدس والضفة الغربية".

وأكدت الصحيفة، أنه "تم في البداية إيداع النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف، في مبنى ​السفارة الفلسطينية​ ب​أنقرة​"، لافتة الى انه "في آذار الماضي، تم نقل جزء من الأرشيف إلى ​بيت لحم​، وفق المصدر ذاته".