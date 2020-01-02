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اعتقال المئات بهونغ كونغ خلال احتجاجات باليوم الأول من العام الجديد

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اعتقلت السلطات فى ​هونغ كونغ​ نحو 400 شخص خلال ​احتجاجات​ في اليوم الأول من ​العام الجديد​ وذلك بعد أن تحولت مسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مشاهد فوضوية مع إطلاق ​الشرطة​ ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ارتفع بذلك عدد المعتقلين إلى نحو 7000 منذ تصاعد حدة ​الاحتجاجات​ بالمدينة في يونيو بسبب مشروع قانون، لم يعد مطروحا، كان سيتيح تسليم المتهمين إلى ​الصين​. وتسلط الاعتقالات ​الضوء​ على عدم إحراز أى تقدم نحو إنهاء الاضطرابات فيما يبدو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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