اعتقال المئات بهونغ كونغ خلال احتجاجات باليوم الأول من العام الجديد

اعتقلت السلطات فى ​هونغ كونغ​ نحو 400 شخص خلال ​احتجاجات​ في اليوم الأول من ​العام الجديد​ وذلك بعد أن تحولت مسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مشاهد فوضوية مع إطلاق ​الشرطة​ ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ارتفع بذلك عدد المعتقلين إلى نحو 7000 منذ تصاعد حدة ​الاحتجاجات​ بالمدينة في يونيو بسبب مشروع قانون، لم يعد مطروحا، كان سيتيح تسليم المتهمين إلى ​الصين​. وتسلط الاعتقالات ​الضوء​ على عدم إحراز أى تقدم نحو إنهاء الاضطرابات فيما يبدو.