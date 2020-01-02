اعتقال المئات بهونغ كونغ خلال احتجاجات باليوم الأول من العام الجديد

اعتقلت السلطات فى هونغ كونغ نحو 400 شخص خلال احتجاجات في اليوم الأول من العام الجديد وذلك بعد أن تحولت مسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مشاهد فوضوية مع إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
ارتفع بذلك عدد المعتقلين إلى نحو 7000 منذ تصاعد حدة الاحتجاجات بالمدينة في يونيو بسبب مشروع قانون، لم يعد مطروحا، كان سيتيح تسليم المتهمين إلى الصين. وتسلط الاعتقالات الضوء على عدم إحراز أى تقدم نحو إنهاء الاضطرابات فيما يبدو.
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