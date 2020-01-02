كشف راصد لحركة الطيران أن أميركا قامت مجددا بتشغيل طائرة مراقبة فوق شبه الجزيرة الكورية، وسط تخوف من احتمال قيام بيونغ يانغ بتجريب "سلاح استراتيجي جديد" كانت قد تحدثت عنه.
ونفذت طائرة من طراز RC-135W ريفيت جوينت تابعة لسلاح الجو الأميركي عمليات فوق كوريا الجنوبية على ارتفاع 31000 قدم، وتم رصد هذا النوع من الطائرات أثناء قيامها بمهام فوق شبه الجزيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، إلى جانب العديد من طائرات المراقبة الأخرى مثل طائرتي EP-3E و RC-135S، وفقا لما ذكره راصد حركة الطيران.
ولفت الراصد الى ان هذه التحليقات لطائرات الاستطلاع جاءت بعد أن قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بيونغ يانغ لم تعد تشعر بالالتزام بالوقف الاختياري الذي فرضته بنفسها على التجارب النووية والصواريخ بعيدة المدى، وأن العالم سيشهد سلاحا استراتيجيا جديدا "في المستقبل القريب".
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تراقب بطائرات تجسس بعد التحذير الكوري الشمالي من أسلحة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.