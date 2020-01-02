أميركا تراقب بطائرات تجسس بعد التحذير الكوري الشمالي من أسلحة جديدة

كشف راصد لحركة الطيران أن ​أميركا​ قامت مجددا بتشغيل ​طائرة​ مراقبة فوق شبه ​الجزيرة​ الكورية، وسط تخوف من احتمال قيام ​بيونغ يانغ​ بتجريب "سلاح استراتيجي جديد" كانت قد تحدثت عنه.

ونفذت طائرة من طراز RC-135W ريفيت جوينت تابعة لسلاح الجو الأميركي عمليات فوق ​كوريا الجنوبية​ على ارتفاع 31000 قدم، وتم رصد هذا النوع من الطائرات أثناء قيامها بمهام فوق شبه الجزيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، إلى جانب العديد من طائرات المراقبة الأخرى مثل طائرتي EP-3E و RC-135S، وفقا لما ذكره راصد حركة الطيران.

ولفت الراصد الى ان هذه التحليقات لطائرات الاستطلاع جاءت بعد أن قال الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، إن بيونغ يانغ لم تعد تشعر بالالتزام بالوقف الاختياري الذي فرضته بنفسها على التجارب النووية و​الصواريخ​ بعيدة المدى، وأن ​العالم​ سيشهد سلاحا استراتيجيا جديدا "في ​المستقبل​ القريب".