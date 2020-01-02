سلطات تركيا تقرر إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية

أعلن وزير ​البيئة​ التركي مراد قوروم إن ​الحكومة​ قررت إغلاق خمس محطات لتوليد ​الطاقة​ الحرارية بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية، مبينا أن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 كانون الأول لاستكمال الاستثمارات.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن ​الدولة​ قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، مشيرة الى أن السلطات أغلقت جزئيا محطة في إقليم مانيسا.

يذكر أنه لدى ​تركيا​ 52 محطة تعمل بالفحم تخضع لمراقبة مستمرة وفقا للوائح البيئية وذلك بموجب تشريع صادر عام 2013.