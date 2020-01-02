أعلن وزير البيئة التركي مراد قوروم إن الحكومة قررت إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية، مبينا أن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 كانون الأول لاستكمال الاستثمارات.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، مشيرة الى أن السلطات أغلقت جزئيا محطة في إقليم مانيسا.
يذكر أنه لدى تركيا 52 محطة تعمل بالفحم تخضع لمراقبة مستمرة وفقا للوائح البيئية وذلك بموجب تشريع صادر عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا تقرر إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.