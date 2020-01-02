العربية: السلطات اليابانية تداهم منزل رئيس نيسان السابق كارلوس غصن

أفادت قناة "العربية" أن "السلطات اليابانية داهمت منزل رئيس نيسان السابق ​كارلوس غصن​". هذا وكان كارلوس غصن قد فر من سجنه في اليابان قبل أيام واشارت المعلومات الى انه وصل الى لبنان.

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