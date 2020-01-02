الفاينانشيال تايمز: محاولات جرت لاعادة غصن للبنان قبل اسبوع من فراره

اشارت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" في ​تقرير​ نشرته لكلويه كورنيش من ​بيروت​ ودافيد وكوهين من ​باريس​ بعنوان "بيروت سعت لعودة ​كارلوس غصن​ قبل أيام من مغادرته ​اليابان​" الى أن "بيروت حاولت أن تعيد كارلوس غصن إلى الأراضي اللبنانية قبل اسبوع من فرار الرئيس السابق لشركة نيسان إلى العاصمة اللبنانية، وذلك بمساعدة عملاء أمنيين خاصين، كانوا يحاولون تدبير فراره على مدى شهور".

واشارت مصادر مطلعة لـ الصحيفة الى أن "الجهود اللبنانية لاستعادة غصن بدأت من تشرين الأول، وكانت تتضمن عددا من المحترفين المتعاقد معهم"، لافتة الى أن "غصن غادر اليابان على متن ​طائرة​ خاصة من مطار أوساكا، بعد الفرار من المراقبة الدائمة التي يخضع لها من الإدعاء في ​طوكيو​ والتغلب على مصادرة جواز سفره".

ولفتت الصحيفة الى إن "السلطات اللبنانية طلبت عودة غصن منذ عام، وجددوا الطلب أثناء زيارة كيسوكي سوزوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، إلى بيروت في الثاني من كانون الأول"، مضيفة: "من المعتقد أن الطلب سيزيد من الأسئلة عن مدى الدعم الذي لقيه غصن قبيل فراره".