دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية جونسون للبريطانيين: انتظروا «سنة رائعة» بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيوحد بلاده المنقسمة في العام الجديد عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلًا للبريطانيين إنهم ينتظرون «سنة رائعة وعقدًا من الزمن غير عادي».

وقال جونسون الذي فاز بأغلبية برلمانية كبيرة في انتخابات جرت منذ أكثر بقليل من أسبوعين في رسالة بمناسبة العام الجديد، إن مهمته الأولى هي ضمان إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من التكتل، ثم تضميد الجراح التي فتحها الاستفتاء.

وقال »بينما نقول وداعًا لعام 2019، يمكننا أيضًا أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت على الحياة العامة وأعادتنا للوراء كثيرًا«، بحسب «رويترز».

وأضاف »الآن لدينا برلمان جديد، انتخبه الشعب لتحقيق أولويات الشعب، سيحترم في النهاية الاستفتاء وينجز الخروج. لذا سننتهي من الخروج قبل نهاية هذا الشهر«.

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وحصل جونسون بالفعل على موافقة مبدئية على اتفاقه للانفصال عن الاتحاد الأوروبي وستبدأ المراحل الأخيرة من عملية التصديق عليه عندما يعود المشرعون من عطلة عيد الميلاد من أجل إتمام الخروج في 31 من يناير كانون الثاني.

وسيبدأ بعد ذلك محادثات بشأن صياغة علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعدما قال إن هذه المفاوضات لن تمتد إلى ما بعد نهاية 2020.