الرئيس المكسيكي: "إل تشابو" تمتع بنفوذ الرئيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن زعيم منظمة تهريب المخدرات المسجون، خواكين غوزمان لويرا (إل تشابو)، تمتع بالسلطة ذاتها التي يتمتع بها رئيس البلاد.

جاء ذلك في رسالة مصورة من مدينة بالينكي جنوبي المكسيك، أمس الأربعاء، أقيم خلالها لوبيز أوبرادور نجاحات إدارته للبلاد، في أول عام لها وأبرز التحديات أمامها وأهمها ارتفاع وتيرة العنف. وقال إنه تعامل بالفعل مع الفساد رفيع المستوى الذي استشرى في الحكومات السابقة، مضيفًا أنه "من المهم وضع خط واضح فاصل بين العناصر الإجرامية والسلطات، لكي لا يندمج الجانبان كما فعلا في الماضي".

وتابع أنه "في وقت ما تمتع غوزمان (إل تشابو) بنفس سلطة أو نفوذ الرئيس آنذاك، لأنه كان هناك تواطؤ ما زاد من صعوبة معاقبة مرتكبي الجرائم. لقد أصبح هذا تاريخا بالفعل، ذهب إلى مزبلة التاريخ".

وبدا أن ذلك إشارة لاتهام واعتقال وزير الأمن العام السابق في المكسيك، جينارو غارسيا لونا، الشهر الماضي، الذي تولى المنصب في عهد الرئيس فيليبي كالديرون من 2006 حتى 2012.

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وقبل انضمامه إلى حكومة كالديرون، ترأس غارسيا لونا وكالة التحقيقات الفدرالية في عهد الرئيس فنسنت فوكس، واتهمته محكمة فدرالية في نيويورك بثلاث جرائم لتهريب الكوكايين، وواحدة للإدلاء ببيانات كاذبة. وكان الوزير السابق يعيش في فلوريدا وألقي عليه القبض في تكساس.

ويقول الادعاء الأميركي إنه قبل ملايين الدولارات من الرشى من عصابة سينالوا، التي قادها إل تشابو، مقابل تركها تمارس نشاطها من دون تدخل.

وأدين إل تشابو بتهم تتعلق بالتآمر والمخدرات في نيويورك وحكم عليه في 2019، بالسجن مدى الحياة.