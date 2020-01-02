ضبط أسلحة واعتقال مشتبهين في بلدات عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضبطت الشرطة أسلحة في عدد من البلدات العربية بينها طمرة، مجد الكروم، عرابة، وشفاعمرو، واعتقلت عددا من المشتبهين، مع بدء العام الجديد 2020.

ووفقا للشرطة فإنها نفذت سلسلة نشاطات مركزة ضد ظاهرة السلاح والتسلح غير المرخص في البلدات العربية، أمس الأربعاء.

وجاء في بيان أصدرته الشرطة الشمال أنه "ضمن نشاط سريّ لعناصر الوحدة المركزية في طمرة، تمّ اعتقال مشتبهين اثنين بعد العثور بحوزتهما على مسدس. وفي مجد الكروم وخلال نشاط بادرت إليه الشرطة وحرس الحدود تمّ ضبط سلاح من نوع كارلو، وعليه اعتقل مشتبه في الثلاثينيات من العمر. وفي عرابة، عثرت الشرطة خلال تفتيش أحد المنازل على سلاح من نوع كارلو وذخيرة، وعليه تمّ اعتقال مشتبه في الثلاثينيات. أمّا في شفاعمرو فقد اعتقال مشتبه، في الأربعينيات من العمر، بعد العثور على سلاح صيد وذخيرة".

وأضافت أنه "خلال الأسبوعين الأخيرين من العام 2019 شهدت عدة بلدات عربية في الشمال حوادث إطلاق نار، ففي بلدة الشبلي تمّ إطلاق رصاص، ومع وصول الشرطة ومباشرة التحقيقات تمّ اعتقال مشتبهين كانا بسيارة عثر فيها على سلاح من نوع كارلو غوستاف. وفي العفولة تمّ اعتقال مشتبهين بتجارة السلاح بعد العثور على مسدس بسيارتهما. وفي قضية أخرى، تمّ ضبط 11 قطعة سلاح تبلغ قيمتها نحو نصف مليون شيكل على الحدود الإسرائيلية - الأردنية واعتقال مشتبه".

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ووفقا للشرطة فإنّه "ضمن النشاطات أيضا، تمّ تقديم لوائح اتهام خلال الأسبوعين الأخيرين ضد ضالعين بحوادث إطلاق رصاص ومخالفات سلاح وعنف وتهديد، ومن بين هذه القضايا" إطلاق نار في يافة الناصرة، انتهت باعتقال شاب في الثلاثينيات ومن ثم تقديم لائحة اتهام ضده. وفي طرعان حاول مواطن رفض محاولات جهات جنائية تجنيد ابنه لصالحها، وقدّم شكوى حول إطلاق نار على منزله. ومع تقدم سير التحقيقات تبيّن أنّ المشتبه بإطلاق الرصاص هو ابن المشتكي، وعليه تمّ اعتقاله ولاحقًا قُدمت لائحة اتهام ضده. كما تمّ اعتقال قاصر على شارع 85 بشبهة التجارة بالسلاح بعد العثور على سلاح داخل حقيبته المدرسية، وتمّ تقديم لائحة اتهام ضده أول من أمس، الثلاثاء".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة، ووفقا لادعائها، ضبطت خلال العام 2019 أكثر من 4,700 قطعة سلاح في مختلف أنحاء البلاد، وبضمنها أكثر من 440 قطعة سلاح و300 من القنابل والعبوات الناسفة بأنواع مختلفة في منطقة الشمال.

وفي المقابل، قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد في العام 2019 علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد العام قبل الماضي 2017.

وشهد العام 2019 حراكا شعبيا واسعا ضد جرائم القتل في المجتمع العربي، برزت فيه مظاهرة احتجاجية حاشدة في قرية مجد الكروم بمشاركة عشرات الآلاف، نظمتها لجنة المتابعة العليا يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد ازدياد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.