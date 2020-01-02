صحيفة: محمد بن زايد فارس التواضع في وطن الوفاء

الخميس 2 يناير 2020

كتبت صحيفة خليجية، حاضر دائماً، فارس في قلب كل إماراتي، قدوة الخير والتسامح، نموذج القيم والمبادئ والاحترام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، القائد الأبرز في العالم العربي 2019، متصدراً التصويت الذي طرحه موقع "روسيا اليوم" بنسبة 68.6%.



وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس إلى أن 10 ملايين مشارك من أصل نحو 14 مليوناً اختاروا الشيخ محمد بن زايد، فارس العطاء اللامحدود، داخل الإمارات وخارج حدودها. رجل الموقف والكلمة لدى الدول الشقيقة والصديقة، ورمز السلم والحزم واستراتيجية صناعة المستقبل.

وتابعت في الأفراح مشاركاً، وفي الأتراح متقدماً، وفي زيارة المريض مسارعاً، وفي تكريم المستحقين وإسعاد الآخرين مثابراً على نهج زايد ، شعار سموه الدائم، السعي لإرساء دعائم الاستقرار والتنمية في المنطقة، ودعم جهود السلام العالمي ونبذ التطرف والتصدي للإرهاب.

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وأضافت الطموح لا يعرف المستحيل، من بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، والمنافسة في مضمار التقدم العالمي، وفي الوصول للمريخ.

والأبواب مفتوحة دائماً للأفكار والمبادرات لتحسين جودة حياة الناس.

وقالت في ختام افتتاحيتها محمد بن زايد، فارس التواضع في وطن الوفاء، شكراً لبصمات واضحة في تخليد حضارة "زايد الخير" و"خليفة العطاء" وتهيئة الإمارات لأجيال وأجيال قادمة.