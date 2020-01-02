شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة والقناصة.

وقالت مصادر محلية في حيس إن عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي إستهدفت منازل المواطنين في أطراف المدينة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 بشكل مستمر. Advertisements وأضافت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة صوب الأحياء المكتضة بالسكان وقامت بعمليات قنص متقطع وخلقت حالة من الهلع والذعر في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب الجرائم الوحشية بحق المواطنين الأبرياء والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ إنطلاق الهدنة الأممية في مطلع العام الماضي.

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