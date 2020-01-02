شكرا لقرائتكم خبر عن عيارات حوثية متنوعة تستهدف مواقع المشتركة شرق مدينة الصالح بالحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، تصعيدها اليومي مستهدفة مواقع القوات المشتركة في مناطق عدة جنوبي الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82. Advertisements وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بإطلاق النار من الأسلحة المختلفة ومن بينها الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا صوب المواقع بشكل مكثف. على صعيد متصل استهدفت قناصة المليشيات مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة ذاتها بالأسلحة القناصة مختلفة العيارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيارات حوثية متنوعة تستهدف مواقع المشتركة شرق مدينة الصالح بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.