شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد القصف الحوثي على "الطور" ببيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 جددت مليشيات الحوثي استهداف منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيات الحوثية جددت قصفها على منطقة الطور بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82. Advertisements وأضافت، أن الحوثيين استهدفوا المنطقة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل مكثف وعنيف استمر لساعات. وذكرت المصادر أن المليشيات عاودت إستهدافها للمنطقة مساء اليوم بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 من مواقع تمركزها في المناطق المحاذية للطور بشكل مكثف ومتواصل. الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تواصل تصعيدها العسكري في أكثر من منطقة جنوب محافظة الحديدة ،في سياق إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية ، سعياً منها للقضاء على الهدنة الأممية والجهود الرامية لإنجاح عملية السلام في الحديدة.

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