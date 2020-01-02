شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالي الجنوبي» يسلم الأموال المتحفظ عليها إلى قيادة التحالف والان نبدء بالتفاصيل
وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن؛ تأكيداً للعمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال.
وأدلى المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم بتصريح صحفي هام، يتعلق بالأموال التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء، فيما يلي نصه: "في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ "إتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجه رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء/ عيدروس قاسم الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن؛ تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال.
حيث تبذل المملكة جهوداً كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم".
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