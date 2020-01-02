شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج.. الشرطة تعتقل المئات في أول أيام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت السلطات في هونج كونج نحو 400 شخص خلال احتجاجات في اليوم الأول من العام الجديد وذلك بعد أن تحولت مسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مشاهد فوضوية مع إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود

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ارتفع بذلك عدد المعتقلين إلى نحو 7000 منذ تصاعد حدة الاحتجاجات بالمدينة في يونيو بسبب مشروع قانون، لم يعد مطروحا، كان سيتيح تسليم المتهمين إلى الصين. وتسلط الاعتقالات الضوء على عدم إحراز أي تقدم نحو إنهاء الاضطرابات فيما يبدو.