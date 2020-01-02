شكرا لقرائتكم خبر عن وسط موجة الحر.. البحث عن 17 مفقوداً في غابات أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، اليوم الخميس، أن 17 شخصا باتوا في عداد المفقودين جراء حرائق الغابات التي تشهدها الولاية، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم البلاد إلى 18 قتيلا.

وقال أندروز للصحفيين: "هناك 17 شخصا في هذه المرحلة لا نعرف أماكنهم، وبالإضافة إلى ذلك تم تأكيد وفاة شخص".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن موجة حر مصحوبة برياح قوية ستضرب جنوب أستراليا اليوم الخميس قبل أن تصل إلى جنوب شرقي البلاد بعد غد السبت.

وتشتعل الحرائق في جنوب شرق أستراليا منذ الأول من أكتوبر، وأتلفت النيران أكثر من 36ر5 مليون هكتار من أراضي الغابات في جميع أنحاء البلاد وتسببت في تدمير أكثر من 1400 منزل.