شكرا لقرائتكم خبر عن وسط موجة الحر.. البحث عن 17 مفقوداً في غابات أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
وقال أندروز للصحفيين: "هناك 17 شخصا في هذه المرحلة لا نعرف أماكنهم، وبالإضافة إلى ذلك تم تأكيد وفاة شخص".
وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن موجة حر مصحوبة برياح قوية ستضرب جنوب أستراليا اليوم الخميس قبل أن تصل إلى جنوب شرقي البلاد بعد غد السبت.
وتشتعل الحرائق في جنوب شرق أستراليا منذ الأول من أكتوبر، وأتلفت النيران أكثر من 36ر5 مليون هكتار من أراضي الغابات في جميع أنحاء البلاد وتسببت في تدمير أكثر من 1400 منزل.
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