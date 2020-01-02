تايوان: مقتل 6 أشخاص والعثور على 5 ناجين في هبوط اضطراري لهليكوبتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة التايوانية، الخميس، مصرع رئيس أركان الجيش و5 آخرين عقب هبوط اضطراري لمروحية شمالي البلاد.

وقالت الحكومة، في بيان، إن "هليكوبتر اضطرت للهبوط شمال البلاد ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص والعثور على 5 ناجين".

وأشارت إلى أن "بين حالات الوفاة رئيس أركان الجيش"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث.

