القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة التايوانية، الخميس، مصرع رئيس أركان الجيش و5 آخرين عقب هبوط اضطراري لمروحية شمالي البلاد.
وقالت الحكومة، في بيان، إن "هليكوبتر اضطرت للهبوط شمال البلاد ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص والعثور على 5 ناجين".
وأشارت إلى أن "بين حالات الوفاة رئيس أركان الجيش"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر تايوان: مقتل 6 أشخاص والعثور على 5 ناجين في هبوط اضطراري لهليكوبتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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