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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية الأمريكية تحذر رعايا الولايات المتحدة من السفر إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، رعايا الولايات المتحدة من السفر إلى العراق، بسبب الإرهاب وعمليات الخطف والصراع المسلح.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيانها في هذا الشأن، أن المليشيات الطائفية المعادية للولايات المتحدة قد تشكل تهديدا على الأمريكيين والشركات الغربية في العراق.
والأربعاء، انسحبت عناصر مليشيات الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين.
وتوجهت العناصر إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وتحركوا وهم يهتفون "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا أعلنوه الثلاثاء عند محيط السفارة.
وبحلول ظهيرة، الأربعاء، كان الكثير منهم ابتعدوا عن مقر السفارة الأمريكية، وبدأوا في إقامة مخيم للاحتجاج أمام فندق قريب، لكن بقيت مجموعة صغيرة من المحتجين، وقالوا إنهم لن يبرحوا المكان حتى ترحل القوات الأمريكية من العراق.
وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.
وأجلت السفارة الأمريكية موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.
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