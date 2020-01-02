شكرا لقرائتكم الحكومة الليبية: نقل مرتزقة بين مطاري اسطنبول ومعيتيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي في اتصال مع العربية، حكومة الوفاق بنقل مرتزقة من إسطنبول.

وتعليقاً على تقرير فرنسي أشار مساء الأربعاء إلى إرسال قوات من اسطنبول للقتال إلى جانب كتائب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في طرابلس، أكد العريبي وجود رحلات غير مجدولة لطيران الأفريقية والليبية لنقل المرتزقة بين مطاري اسطنبول ومعيتيقة.

وكان المتحدث الليبي اتهم في وقت سابق السراج بعدم الرغبة في أي مبادرات من شأنها حل الوضع السياسي في ليبيا وأي مبادرات لا يكون هو شخصيا لاعبا أساسيا فيها.

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4 طائرات محملة بمقاتلين سوريين

يذكر أن إذاعة "RFI" الفرنسية، أفادت الأربعاء، بوصول عدد كبير من "المقاتلين السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة مشيرة إلى هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الليبي بين يوم الجمعة والأحد الماضيين نقلا عن مصادر بالمطار.

كما أضافت بأن "المعلومات بخصوص حضور سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى"، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

- فرانس برس)عناصر من فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة في تل أبيض شمال سوريا(18 أكتوبر

إلى ذلك، كشفت "RFI" أن شركة الخطوط الجوية الليبية "Afriqiyah Airlines" وشركة الطيران "Ajniha"، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

جدير بالذكر أن حكومة السراج سابقاً نفت وجود مقاتلين سوريين في ليبيا، مؤكدة أن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة، إلا أن نشطاء في ليبيا دحضوا تلك المزاعم ونشروا صورا توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.