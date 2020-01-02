غير مستقر..أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 3 أيام مقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وقالت الهيئة إن طقس الخميس، مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وتصل البرودة لحد الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى أضطراب حركة الملاحة البحرية للبحر الأبيض والمتوسط والبحر الأحمر. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10 درجة والقاهرة 16 - 9، شمال الصعيد 17- 7، جنوب الصعيد 21- 8.

طقس الجمعة

يسود طقس بارد يوم الجمعة المقبل، على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتقل البرودة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل للقاهرة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد وحتى شال الصعيد.

وصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10 درجة، والقاهرة 15 - 8 درجة، شمال الصعيد 15 - 7 درجة، جنوب الصعيد 19- 8 درجة.

طقس السبت

أما عن طقس السبت المقبل، فيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على البرحين "الأحمر والمتوسط" والطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد.

وصلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 15 - 10، والقاهرة 15 - 9، شمال الصعيد 15 - 7، جنوب الصعيد 19- 8 درجة.

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خبرا الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وأضافت الهيئة أنّه تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 09 15

شبين الكوم 09 15

طنطا 09 15

دمنهور 08 15

الإسكندرية 12 15

بلطيم 12 15

مطروح 09 15

السلوم 06 15

سيوة 03 13

بورسعيد 10 16

دمياط 13 16

الزقازيق 10 15

الإسماعيلية 09 15

السويس 11 16

العريش 07 17

رفح 08 16

رأس سدر 10 18

نخل 01 18

طابا 06 17

كاترين 01 11

الطور 09 20

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 22

مرسى علم 14 20

الفيوم 06 15

بني سويف 06 16

المنيا 05 16

أسيوط 05 16

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 07 19

أسوان 08 21



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية:



مكة المكرمة 21 31

المدينة 13 27

الرياض 14 23

المنامة 19 23

أبو ظبي 17 25

الدوحة 19 23

الكويت 11 20

دمشق 03 12

بيروت 12 17

عمان 04 12

القدس 06 12

غزة 10 17

بغداد 07 18

مسقط 20 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 17 35

طرابلس 12 16

تونس 05 17

الجزائر 06 15

الرباط 07 18

نواكشوط 16 26