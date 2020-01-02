زيادة سنوية وحد أدنى للمعاش ويطبق خلال أيام.. مزايا أصحاب المعاشات في القانون الجديد

وافق مجلس النواب، منذ أسبوعين، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدًا من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وجاءت أبرز ما جاء في القانون الجديد الذي يطبق بداية من يناير 2020.

- وفقًا للقانون الجديد ستنخفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل.

- سيرفع القانون الجديد سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عامًا على أن يرتفع كل سنتين عامًا حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.

- يضع القانون شروطًا جديدة للاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، فضلًا عن شروط أخرى.

- حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).

- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 15% سنويًا لمدة 7 سنوات تبدأ من يناير المقبل، على أن يرتفع بعد ذلك وفقًا لمعدل التضخم.

- زيادة المعاشات دوريًا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.

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- استحدث القانون معاشًا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

- يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولًا زمنيًا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة.

- يضع حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وسيُعمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بداية من أول يناير الجاري.

وحمل الكتاب الدوري تحديد الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني، وهو الأجر الذي يسدد عنه المؤمن عليه الاشتراك التأميني الشهري.

كان نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد أحال تحديد هذين الحدين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر بعد.

وقال الكتاب إن بداية من يناير 2020 سيبلغ الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).

وبحسب الكتاب الدوري فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.

وقال الكاتب الدوري إن هذين الحدين سيتم زيادتهما بنسبة التضخم فيما بعد.

وحمل الكتاب الدوري جدولا به الحدان الأدنى والأقصى السنويان لأجر الاشتراك حتى 2027.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير الجاري.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الشهر الجاري إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، ووزعتها على مجلس الوزراء، تمهيدًا لتطبيق القانون.