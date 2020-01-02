التحكم المروري: قطع طرقات بالشمال بسبب تراكم الثلوج

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ الى أن "عددا من الطرقات قطعت في نطاق ​البقاع​ وهي مستديرة زحلة، تعلبايا، مفرق قب الياس، جديتا العالي، المرج، مثلث كامد اللوز"، مشيرة الى أن"هناك عدد من الطرقات قطعت بسبب تراكم الثلوج وهي عيناتا الارز، تنورين، شاتين،كفرذبيان، افقا، جرد مربين، معاصر الشوف".

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