زلزال قوته 5.8 يضرب شمال ايران

هز ​زلزال​ بلغت قوته 5.8 درجة شمال إيران، حسب مركز رصد الزلازل الإيراني. وقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات. كان مركز الزلزال في محافظة ​خراسان​ رضوي. في الوقت الحالي، لم يتم تلقي معلومات حول الدمار والإصابات.

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