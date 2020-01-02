بومبيو دان بشدة الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد

دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بشدة الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد يوم 31 كانون الأول.
وفي الوقت نفسه، أشار بومبيو إلى الإجراءات، التي اتخذتها السلطات العراقية وذكر بالتزامهم حماية البعثة الدبلوماسية الأميركية.
وتجددت يوم الأربعاء، الاحتجاجات بمحيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" وقوع "إصابات في صفوف المتظاهرين قرب السفارة الأميركية نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكان العشرات من أنصار الحشد الشعبي قد أصيبوا يوم الثلاثاء، جراء محاولة اقتحام السفارة بعد إطلاق النار وقنابل الغاز من حرس السفارة.
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