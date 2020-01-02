بومبيو دان بشدة الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد

دان وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، بشدة الهجوم على ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ يوم 31 كانون الأول.

وفي الوقت نفسه، أشار بومبيو إلى الإجراءات، التي اتخذتها السلطات العراقية وذكر بالتزامهم حماية البعثة الدبلوماسية الأميركية.

وتجددت يوم الأربعاء، ​الاحتجاجات​ بمحيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" وقوع "إصابات في صفوف ​المتظاهرين​ قرب السفارة الأميركية نتيجة إطلاق ​الغاز​ المسيل للدموع.

وكان العشرات من أنصار ​الحشد الشعبي​ قد أصيبوا يوم الثلاثاء، جراء محاولة اقتحام السفارة بعد ​إطلاق النار​ وقنابل الغاز من حرس السفارة.