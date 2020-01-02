إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أندونيسيا إلى 18

أعلنت السلطات الأندونيسية أنّ حصيلة ​الفيضانات​ التي ضربت منطقة ​جاكرتا​ وتسبّبت بها أمطار غزيرة هطلت ​ليلة رأس السنة​ ارتفعت إلى 18 قتيلاً.

وأدّت ​الأمطار​ الغزيرة إلى انهيارات أرضية كما غمرت ​المياه​ عدداً كبيراً من الأحياء، مما اضطر عشرات آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم والإقامة في ملاجئ مؤقتة.

من جهتها أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ حصيلة الضحايا هي 21 ما بين قتيل ومفقود.

ولقي الضحايا مصرعهم غرقاً أو طمراً تحت الانهيارات الأرضية أو صعقاً ب​الكهرباء​ أو من شدّة البرد كما تمّ إجلاء 31 ألف شخص بسبب الفيضانات، لكن هذا الرقم لا يشمل سكان المدن الواقعة على تخوم العاصمة.