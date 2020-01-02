رئيس الأركان التايواني في عداد المفقودين بعد تحطم مروحيته









اسماء السيد - تايبيه: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنّ مروحية عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش و12 شخصاً آخر تحطّمت في منطقة جبلية الخميس، مشيرة إلى أنّ فرق الإنقاذ عثرت على 10 ناجين من الحادث وتواصل البحث عن الجنرال شين يي مينغ والشخصين الآخرين اللذين كانا معه.

وقالت الوزارة في بيان إن طائرة الهليكوبتر وهي من طراز "يو أتش-60 أم" كانت تقلّ 13 شخصاً بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينغ حين تحطّمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمّة روتينية.

وأوضح البيان أنّ الجنرال كان متّجهاً لتفقّد العسكريين في مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية.

وأضاف أنّ فرق الإنقاذ عثرت على عشرة ناجين من الحادث وتواصل البحث عن شين (62 عاماً) والشخصين الآخرين اللذين ما زالا مفقودين معه.