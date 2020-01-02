حدث ليلاً| تفاصيل تركيب العدادات الكودية.. والتحقيق في فيديو تحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"استبشروا خيرًا".. رسائل تواضروس إلى المصريين والرئيس السيسي في 2020

وجَّه قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالات العام الميلادي الجديد 2020.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"تقنن الاستهلاك بدقة".. "الكهرباء" تكشف عن تفاصيل تركيب العدادات الكودية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن نظام الممارسة يُطلق على المصالحة للمخالفات لتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أو طريقة غير مشروعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد توجيهات مدبولي.. "الزراعة" تصرف نصف حصص الأسمدة للمحاصيل الشتوية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مراقبة الوضع العام للجمعيات الزراعية الخاصة بتوفير الأسمدة للمزارعين كأحد أهم مستلزمات الزراعة للموسم الشتوي بوجه والموسم الزراعي بوجه عام.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأمن يحقق في فيديو متداول لتحرش جماعي بفتاة في المنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها للتوصل إلى حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لتعرض فتاة لتحرش جسدي عنيف في مدينة المنصورة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"تراجع سعر الدولار وبناء مشروعات صناعية".. الخولي يكشف إيجابيات تحرير سعر الصرف

كشف المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، عن أسباب تراجع المناخ السياسي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الآثار: موكب ملكي مهيب لنقل 22 مومياء من متحف التحرير إلى الحضارة

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تنظيم موكب ملكي مهيب لنقل الموميات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط قائلا: "هيهز العالم أجمع".

للتفاصيل.. اضغط هنا

"ضربتني وخنقت زميلتي".. أستاذة بجامعة الإسكندرية ترد على ادعاءات طالبة الآداب

قالت الدكتورة سميرة عاشور، الأستاذة ورئيسة قسم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إنها خلال وجودها في مكتبها فوجئت بتدافع عدد كبير من الطلاب، وقيام إحدى الطالبات بالصياح والسباب في أثناء أداء الامتحانات.

Advertisements

للتفاصيل.. اضغط هنا

"فتح بيوت العاملين بالمصانع المتعثرة".. وزيرة الصناعة تكشف عن أبرز تحديات الوزارة في 2020

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن ملفات الوزارة مليئة بكثير من التحديات؛ ولكنها غنية، سيكون بها كثير من الإنجاز على أرض الواقع؛ لرفع معدلات النمو الاقتصادي، متابعةً: "أتمنى أن يشهد عام 2020 كثيرًا من الإنجازات، بس ادّوني فرصة شوية".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصر تنتقد موقف حكومة الوفاق المتباين بشأن بيان الجامعة العربية أمس

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، موقف حكومة الوفاق الليبي، المتباين، بشأن بيان الجامعة العربية أمس، التي أكدت على رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مجلس النواب الليبي يبحث تداعيات مذكرتي التفاهم مع تركيا الإثنين المقبل

دعا مجلس النواب الليبي في طبرق جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، في بنغازي؛ لمناقشة تداعيات الاتفاقية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة فايز السراج الباطلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حركة النهضة تبدي تحفظات حول الحكومة التونسية المقترحة

كشف حزب حركة النهضة الإسلامية مساء الأربعاء عن تحفظات تجاه الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عقب طرحها في وقت سابق أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بومبيو: نتنياهو أكد التزام إسرائيل الراسخ بالتصدي لإيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد التزام تل أبيب الراسخ بالتصدي لإيران.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بومبيو: العراق سيواصل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء إن العراق سيواصل تحمل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين في البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حركة الشباب تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية صومالية

أعلنت حركة الشباب الصومالية سيطرتها على قاعدة عسكرية في منطقة “عرا-غدود” القريبة من مطار مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب، حسبما ذكر الأربعاء موقع "الصومال الجديد"الإخباري.

للتفاصيل.. اضغط هنا