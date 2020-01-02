الأمن يحقق في فيديو متداول لتحرش جماعي بفتاة في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها للتوصل إلى حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لتعرض فتاة لتحرش جسدي عنيف في مدينة المنصورة.

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي، مقطع فيديو متداول علي مواقع التواصل، يظهر فتاة في العقد الثاني من عمرها تتوسط العشرات الذين يحاولون التعدي عليها، ما أدى إلى تمزيق ملابسها، قبل أن يدخلها بعض الشباب إلى سيارة لحمايتها.

شُكل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية ومباحث قسم شرطة أول المنصورة للتوصل إلى حقيقة الواقعة، فيما قال مصدر أمني، لمصراوي، أن الفتاة الضحية لم يتم التوصل لمعلومات بشأنها سوى ما تردد عن أنها مغربية الجنسية.

وأضاف المصدر أن قسم شرطة أول المنصورة لم يتلق أي بلاغات بشأن الواقعة، مضيفًا أن بعض الشواهد تؤكد أن الواقعة حدثت ليلة رأس السنة الميلادية. ولفت إلى تواصل البحث حتى ضبط مرتكبي الواقعة.​