حالة الطقس: أجواء باردة وزخات... والسبت منخفض جوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اليوم الخميس لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء باردة نهارًا، خصوصًا في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء، مع فرصة سانحة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمالي البلاد وصولاً إلى شمالي الضفة وأجزاء من أواسط البلاد، وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية، وباردة بشكل عام في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

وغدًا الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جدًا في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح شبه قطبية، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة تتركز على الشمال والسواحل. وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصًا في المناطق الجبلية، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد، خصوصًا في السواحل والشمال. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

ويوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي ورياح باردة جدًا، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية ثم تنتشر تدريجيًا إلى معظم المناطق، وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، وتكون الأجواء باردة جدًا في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

ويوم الأحد المقبل، تبقى الأجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا. وفي ساعات الليل تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار متفرقة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.