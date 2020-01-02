أكثر من 800 هجمة إرهابية بمالي وبوركينا فاسو والنيجر في 2019

الخميس 2 يناير 2020

شهد عدد الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 800 هجمة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 الماضي.



وبحسب بيان لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" فقد ارتفع عدد العمليات الإرهابية في البلدان الثلاث مما سجله في السابق، وكان 180 حادثة في عام 2017.

والأسبوع الماضي نفذ الجيش البوركيني عملية نوعية لتحييد عشرات العناصر الإرهابية في أربيندا (ضاحية في ولاية سوم) شمالي البلاد، بعد شن عناصر إرهابية هجوما على كتيبة عسكرية.

وقال، في بيان، إن عددا كبيرا من الإرهابيين هاجموا الكتيبة العسكرية والمدنيين من أربيندا.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إطلاق نار كثيف استمر عدة ساعات، ما أدى إلى تصفية 80 إرهابيا، ومقتل 7 من عناصر الجيش و35 مدنيا معظمهم من النساء وعشرات المصابين".

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 15 مدنيا في منطقة سوم بأيدي مسلحين، ما دفع سكانا إلى الفرار نحو جيبو، التي فُرض بها حظر للتجول منذ أكثر من عام.

وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

Advertisements

ومنذ بداية 2015، أسفرت الهجمات الإرهابية خصوصا في شمالي البلاد وشرقها عن نحو 635 قتيلا.

وفي السياق نفسه، تعرض معسكر للجيش بالنيجر قرب الحدود مع مالي، منتصف الشهر الماضي، لهجوم شنه "مئات" الإرهابيين، وأسفر عن مقتل 71 عسكرياً وفقدان آخرين.

وهذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري، منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق في النيجر دون مواكبة عسكرية.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.

لكن بعد 6 سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال إرهابية في شمال مالي، ووصلت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.