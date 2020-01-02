شكرا لقرائتكم خبر عن عدد قتلى حوادث الطيران يتراجع لأكثر من 50% والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت شركة استشارات هولندية يوم الأربعاء أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث طائرات تجارية كبيرة انخفض بأكثر من 50% في عام 2019.

وقالت الشركة إن عام 2019 شهد 86 حادثا لطائرات تجارية كبيرة بينها ثماني حوادث مميتة أدت إلى مقتل 257 شخصا. وأضافت أن عام 2018 شهد 160 حادث طيران منها 13 حادثا مميتا نتج عنها وفاة 534 شخصا.

وبلغ معدل الحوادث المميتة للطائرات الكبيرة في النقل الجوي التجاري 0.18 لكل مليون رحلة في 2019 أو ما يعادل حادثا داميا واحدا كل 5.58 مليون رحلة وذلك في تحسن ملحوظ مقارنة بعام 2018.

وطائرات الركاب الكبيرة التي شملتها الدراسة هي الطائرات التي يستخدمها كل الركاب تقريبا في أنحاء العالم.