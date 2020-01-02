شكرا لقرائتكم خبر عن عدد ضحايا فيضانات إندونيسيا يرتفع إلى 21 شخصا والان نبدء بالتفاصيل
وأدت أعنف فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات إلى تشريد أكثر من 30 ألف شخص وتسببت في حدوث فوضى في أجزاء من جاكرتا أكبر مدينة في جنوب شرق آسيا كما أدت إلى تعطيل السكك الحديدية وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول أمطار مصحوبة ببرق ورياح قوية في وقت لاحق اليوم الخميس.
ولم تقدم السلطات بيانا تفصيليا عن أسباب الوفيات بالنسبة لكل الضحايا لكنها قالت في وقت سابق إن أربعة أشخاص ماتوا غرقا وأربعة قضوا نحبهم في انهيارات أرضية وأربعة آخرين ماتوا صعقا بالكهرباء في حين توفي ثلاثة نتيجة انخفاض في درجة حرارة أجسامهم.
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