حذرت الخارجية الأميركية، الخميس، رعاياها من السفر إلى العراق، عازية السبب الى ما وصفته بخطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح.
وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، امس الأربعاء، تعليق خدماتها القنصلية، بسبب هجمات على مجمع السفارة.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها "بسبب الهجمات على مجمع السفارة الأميركية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر".
وألغت السفارة الأميركية في بغداد أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من السفارة، بحسب البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر امريكا تحذر رعاياها من السفر الى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.