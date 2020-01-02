محامي ترامب: مستعد للإدلاء بشهادتي أمام مجلس الشيوخ في قضية عزل الرئيس

أعلن محامي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب رودولف جولياني استعداده للإدلاء بشهادته في إطار نظر مجلس الشيوخ في قضية عزل رئيس الدولة.
وأثناء لقاء مع الاعلاميين عقده في مقر الرئيس الأميركي بولاية فلوريدا، اعتبر جولياني أن معارضي ترامب الذين يجهدون لعزله عن رئاسة الدولة يمكن توجيه اتهامات إليهم أيضا، مضيفا: "كنت سأقوم بهذه المهمة بكل سرور".
وفي 24 أيلول الماضي، أعلن مجلس النواب الأميركي عن إطلاق إجراءات العزل في حق الرئيس ترامب. وقد تسنى للحزب الديمقراطي إطلاق هذه العملية بفضل تمتعه بأغلبية المقاعد في الغرفة السفلى من الكونغرس. وجرى إبراز شبهات حول قيام ترامب بممارسة الضغط على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أثناء مكالمة هاتفية بينهما، كذريعة لبدء إجراءات العزل.
يذكر أن الديمقراطيين يزعمون أن جولياني ساعد ترامب في محاولاته التأثير على القيادة الأوكرانية.
وفي 18 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب على لائحة اتهام ضد الرئيس، تتكون من تهمتين، هما سوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. ومن المنتظر إحالة اللائحة إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من الكونجرس)، حيث ستدخل إجراءات العزل مرحلة المحاكمة.
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