محامي ترامب: مستعد للإدلاء بشهادتي أمام مجلس الشيوخ في قضية عزل الرئيس

أعلن محامي الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ رودولف جولياني استعداده للإدلاء بشهادته في إطار نظر مجلس الشيوخ في قضية عزل رئيس ​الدولة​.

وأثناء لقاء مع الاعلاميين عقده في مقر الرئيس الأميركي ب​ولاية فلوريدا​، اعتبر جولياني أن معارضي ترامب الذين يجهدون لعزله عن رئاسة الدولة يمكن توجيه اتهامات إليهم أيضا، مضيفا: "كنت سأقوم بهذه المهمة بكل سرور".

وفي 24 أيلول الماضي، أعلن ​مجلس النواب الأميركي​ عن إطلاق إجراءات العزل في حق الرئيس ترامب. وقد تسنى للحزب الديمقراطي إطلاق هذه العملية بفضل تمتعه بأغلبية المقاعد في الغرفة السفلى من ​الكونغرس​. وجرى إبراز شبهات حول قيام ترامب بممارسة الضغط على نظيره الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، أثناء مكالمة هاتفية بينهما، كذريعة لبدء إجراءات العزل.

يذكر أن الديمقراطيين يزعمون أن جولياني ساعد ترامب في محاولاته التأثير على ​القيادة​ الأوكرانية.

وفي 18 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب على لائحة اتهام ضد الرئيس، تتكون من تهمتين، هما سوء استخدام ​السلطة​ وعرقلة عمل الكونجرس. ومن المنتظر إحالة اللائحة إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من الكونجرس)، حيث ستدخل إجراءات العزل مرحلة المحاكمة.